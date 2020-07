En kvinde i kø til en is på Olgas Iskiosk fik stjålet sin telefon mandag aften. Foto: Niels Sørensen

Lommetyv på spil: Bestjålet i kø til en is

Tirsdag formiddag modtog Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse fra en 30-årig kvinde fra København Ø, der mandag aften stod i kø for at købe en is hos Olgas på Gnibenvej, Sjællands Odde ti tidsrummet omkring 20:00-20:15.