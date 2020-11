Se billedserie En del af den nye mødregruppe, som arbejder for at få indført tilskud til pasning af børn i eget hjem.

Lokkemad til børnefamilier: Få penge for at passe egne børn

Odsherred - 05. november 2020 kl. 12:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Det burde være en mulighed for alle, at en forælder kunne få lov til at gå hjemme med sit barn et år og modtage et tilskud fra kommunen for at gøre det, siger Marina Eggers-Krag.

Hun er bosiddende i Grevinge og har sat gang i en række initiativer, som har til formål at få sat gang i den ønskede tilskudsordning i Odsherred.

- Jeg ved, at man får tilskud på omkring 6000 kroner om måneden i flere af vores nabokommuner. Jeg tænker, det kunne være med til at lokke flere børnefamilier til kommunen, hvis man også her fik penge for at passe sit barn i eget hjem i minimum et år, siger Marina Eggers-Krag.

Hun har oprettet en Facebookgruppe, hvor flere end 50 mødre fra Odsherred har tilmeldt sig, og gruppen har været ude i de større byer i Odsherred og dele flyers ud om emnet. Byrådsmedlem og medlem af børne- og uddannelsesudvalget Hanne Pigonska (V) bakker også ideen op.

- Jeg har flere gange tidligere stillet forslaget i børne- og uddannelsesudvalget, men det er hver gang blevet stemt ned, fortæller Hanne Pigonske.

Tirsdag i næste uge har hun derfor sat det som et punkt på udvalgets dagsorden.

- Det er selvfølgelig godt for de forældre, som ønsker den mulighed, men det er faktisk også billigere for kommunen at lade forældrene passe børnene end at sende dem i institution, siger Hanne Pigonska.

Hun er også sikker på, at en tilskudsordning vil kunne lokke nye børnefamilier til Odsherred.

- Det kunne gøre det ekstra attraktivt for dem at flytte til Odsherred, siger hun.