Tonny Lynge i front for Odsherred-bandet Overload, der har tilbudt at erstatte sygemeldte Barbara Moleko i Helenehaven i Højby 26. juni.

Lokalt rock-band træder til med kort varsel i stedet for sygemeldte Barbara Moleko

Odsherred - 24. juni 2021 kl. 11:00 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Musik & Kultur i Odsherred har nu fundet afløseren for Barbara Moleko, der tirsdag - efter råd fra lægen - aflyste sin optræden i Helenehaven i Højby 26. juni på grund af komplikationer med graviditeten.

Odsherred-rockbandet Overload har med det korte varsel tilbudt at gå på scenen, og det glæder Anders Munch, formand for Musik & Kultur i Odsherred.

- Det er fantastisk, at de tilbyder at hjælpe os i den her pressede situation. Det er vi utroligt glade og taknemmelige for, siger formanden.

Der var i forvejen ændret i rækkefølgen i programmet, så Sanne skulle optræde først og Barbara Moleko afslutte dobbeltkoncerten.

Så nu bliver det rock-drengene i Overload, der skal følge efter Rock-mama Sanne Salomonsen.

- Selvom der selvfølgelig hviler et vist pres på Overload, er jeg sikker på, at de kan løfte opgaven, så vi får en fantastisk aften.

- Jeg tror faktisk, programmet kommer til at hænge rigtigt godt sammen, fordi Sanne jo kommer med musik fra flere årtier og formentlig vil spille rockede Sneakers-numre som »Sui-Sui« og »Woodoo« og også et rocknummer som »Taxa«, og det er jo en perfekt bane for Overload at fortsætte på, siger Anders Munch.

Sanne Salomonsen spillede sidste år også rene rock-koncerter med Søren Andersen og Mika Vandborg fra Electric Guitars, hvor de gamle Sneakers-numre fik én over nakken.

Overload spiller med masser af twist og attitude cover-versioner af kendte rock-numre.

På repertoiret står blandt andet D-A-D's »Bad Craziness« og »Nineteenhundredandyesterday«, Volbeat-numre som »Black Rose« og »The Devil's Bleeding Crown«, Gasolin's »Langebro« og »Det Bedste Til Mig Og Mine Venner« og Lynyrd Skynyrd's »Sweet Home Alabama«.

Bandet har selvfølgelig også Joan Jetts »I Love Rock'n'Roll« på repertoiret.

Tonny Lynge er i vokal front, Thomas Winther og Michael Underbjerg på guitarer, Rasmus Rasmussen, bas, og Per Vestergård Svanebjerg, trommer.

- Jeg er superglad for, at det er et lokalt band, der kommer til at stå på vores store scene på lørdag, og at vi på den her måde hjælper hinanden i Odsherred, siger Anders Munch fra MOKIO.