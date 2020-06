Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Lokalsamfundet skal hjælpe, hvis Finns morder skal straffes

Odsherred - 24. juni 2020 kl. 19:20 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

65-årige Finn Steensen Ørsdahl blev slået ihjel på den mest bestialske måde i februar 2019, og siden har politiet arbejdet på at finde hans morder. Sporene har ikke været mange, men politiet har haft en forventning om, at Finns morder ville blive fundet.

Særligt har politiet været interesseret i de to mænd, der sidder varetægtsfængslet for èt mord i Ruds Vedby og èt i Vemmelev.

To mord, der i brutalitet lignede det på Finn Steensen Ørsdahl, men nu har anklagemyndigheden rejst tiltale mod de to mænd, og her står intet om drabet på Finn fra Gundestrup.

Politikommissær Kim Løvkvist, fra Midt- og Vestsjællands politi, erkender, at det ikke er lykkedes at koble de to mænd til drabet i Gundestrup, selvom der var mange lighedspunkter.

Politikommissæren forklarer, at informationer og tip i sagen er ved at tørre ud, men at politiet fortsat er meget interesserede i at høre fra folk, hvis de har oplysninger, som måske kan relatere sig til mordet på Finn Steensen Ørsdahl, som blev begået enten den 13. eller den 14.februar 2019.