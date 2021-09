Se billedserie Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov kan se frem til en periode mere i borgmesterstolen, men på »bagsmækken« rumler det, for oppositionen råber på forandring. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Lokalredaktørens politiske analyse: Borgmester sidder tungt på magten

Odsherred - 06. september 2021 kl. 08:30 Af Martin Hoffmann Kønig, lokalredaktør Nordvestnyt Odsherred Kontakt redaktionen

Om godt to måneder er der kommunalvalg, og alt tyder på, at borgmester Thomas Adelskov (S) også kan kalde sig borgmester efter den 1.januar 2022.

Borgmesteren har, efter at Leif Egholm, skiftede fra først Odsherred Listen til Nyt Odsherred og to måneder senere til S, absolut flertal i byrådet, men han har et så stærkt politisk judgement, at han ikke bruger flertallet, og nogle mener, at han egentlig helst var fri for at at have de magiske 13 mandater bag sig. At bruge sin absolutte magt risikerer nemlig at koste »en sur smag i munden« på vælgerne, og for mange S-byrådsmedlemmer med en mening, kan koste stridigheder.

Sikker hånd Adelskov har en sikker hånd om den politiske magt, nogle hævder, at det sker via »management by fear,« og èn ting er sikker, der er ikke mange i S-gruppen, der lufter uenigheder eller selvstændige politiske budskaber. Den politiske pris er for stor, og flere nævner, at de har oplevet borgmesteren særdeles skarp i mælet, nogle siger vred, hvis man udfordrer hans syn på tingene.

Tydelig dialog med borgerne, strategiske beslutninger gennem budgettet, et erhvervsliv, der kan mærke kommunens oprigtige ønske om samarbejde og en ambitiøs klimaplan, var tidligere nogle af borgmesterens politiske temaer, men resultaterne er knap så synlige som løfterne, og i den seneste DI måling af kommunens erhvervsvenlighed, dumper Odsherred fælt - igen.

Mange kandidater Det er kulturen i kommunen, den er gal med, lød det fra Lundbecks lokale direktør, og borgmesteren beskyldes af nogle byrådsmedlemmer for at være for lukket i forhold til nye virksomheder. Oppositionen er, ikke overraskende, overbevist om, at det er borgmesterens skyld, at der i kommunen, ifølge dem, er vokset en helt forkert kultur over for erhvervslivet.

De vil have en kulturændring, og det rumler, som det sig hør og bør før et kommunalvalg, med bud på borgmesterkandidater.

Julie Jacobsen (DF), Hanne Pigonska (V) og Karina Vincentz (Nyt Odsherred) peger alle på dem selv, men på »gangene« er flere enige om, at den radikale viceborgmester, Thomas Nicolaisen, har gjort det bedst og er gjort af et stof, der kunne samle byrådet med ham som borgmester.

Mistroen er stor Men, det ville betyde at han skulle frigøre sig fra borgmesteren og S, og det tyder ikke meget på, og selvom der er flere, der siger, at »12 år med Thomas er nok,« så erkender alle også, at kandidaten, der kan slå Thomas Adelskov, ikke er at finde i det lokalpolitiske landskab, »ingen når ham til sokkeholderne.« Adelskov har måske nok snert af »bykonge,« men han er også politisk snu og for populær til at kunne væltes.

Tilsyneladende er mistroen mellem Venstre og Nyt Odsherred, som flere spår 2-4 mandater, så stor, at de næppe vil evne at danne en slagkraftig alliance, og da DF sandsynligvis får mere end svært ved at bevare begge mandater, og der aktuelt er udsigt til at i hvert fald Nye Borgerlige kommer i byrådet, med de Konservative som »dark horse,« bliver der nok gang i den borgerlige, men næppe noget der kan true Adelskov.

I byrådet hersker der en venlig kollegial stemning, men bag facaden er der ikke meget fællesskab. I de tre gamle kommuner mødtes man til sociale aktiviteter, sådan er det ikke længere, og afstanden mellem byrødderne beskrives som større end nogensinde.

Det nys vedtagne budget har opskrift som et kludetæppe, med lunser til de fleste, men de store visioner er der ikke blevet plads til og klimapolitikken anes kun i glimt, og blandt flere byrådspolitikere er der en efterspørgsel efter et større politisk råderum, gerne på bekostning af en stærk kommunal administration.