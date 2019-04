Lokalråd på vej mod opløsning

Bestyrelsen for Lokalråd 4540 indstiller på foreningens generalforsamling den 29. april klokken 19, at foreningen opløses - i hvert fald hvis det ikke lykkes at finde nye kræfter, der vil gå ind i bestyrelsen.

- Vi har haft en godt samarbejde med fodboldklubben, som har hjulpet os ved flere lejligheder, så det er et naturligt sted for os at holde mødet. Vi har jo som sådan ikke vores eget lokale, siger Gitte Thiemke.

På lokalrådets hjemmeside kan man læse, at Lokalråd 4540 dækker Fårevejle Kirkeby, Fårevejle Stationsby, Ordrup, Kårup, Veddinge, Skamlebæk, Stubberup, Vindekilde, Riis og Åshuse, og at lokalrådets opgave er at arbejde for et øget samarbejde mellem virksomheder, foreninger, kultur, offentlige arbejdspladser, fritidshusejere og borgere i postnummeret og desuden at tilbyde hjælp til at udvikle og støtte almennyttige, humanitære og gode formål til gavn for borger og gæster her.