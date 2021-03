Lokalpolitisk forening bløder medlemmer og vil opløse sig selv

Smilene var store den dag i oktober 2017, hvor Liste Å var en realitet på stemmesedlerne til kommunalvalget det år.

Odsherred - 19. marts 2021 kl. 06:17 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Alternativets lokale afdeling i Odsherred bløder medlemmer, og er nu kun omkring en fjerdedel af, hvad den var for år tilbage, I 2013, da Uffe Elbæk satte en grøn bevægelse i gang. Den seneste tids »møgsager i partiet« som lokal forperson i Alternativet Odsherred Ivan Normann Andersen selv formulerer det, har som alle andre steder i landet også kunnet aflæses i den lokale medlemsdatabase.

- Medlemstallet er styrtdykket til mellem en tredjedel og en fjerdedel, og det bliver et langt sejt træk, at komme tilbage, vurderer Ivan Normann Andersen forud for et ekstraordinært årsmøde torsdag den 25. marts.

Et møde, der har som formål at opløse den lokalafdelingen, der har ligget i dvale i et godt stykke tid på grund af uroen i partiet og fordi det i stigende grad har vist sig vanskeligt at få nogen til at påtage sig bestyrelsesarbejdet.

- Der er ikke så mange, der ønsker at påtage sig bestyrelsesopgaven, men vi har fået en henvendelse fra afdelingen i Køge om at samle kræfterne i en såkaldt zone-forening, hvor mange andre sjællandske lokalafdelinger formentlig samles, så kan det måske bedre lykkes at finde 5-7 bestyrelsesmedlemmer, uddyber den lokale forperson.

For at indgå i en ny forening , skal den nuværende opløses.

I Region Sjælland er der allerede dannet to zoneforeninger for Alternativet: På Lolland og Falster og en på Sydsjælland.

det er intentionen at zoneforeningen for Midt- og Vestsjælland foruden Odsherred og Køge skal dække Greve-Solrød, Roskilde, Ringsted, Lejre, Slagelse, Sorø, Holbæk og Kalundborg.

Ivan Normann-Andersen forventer at en stiftende generalforsamling for den nye zoneforening vil foregå i slutningen af maj, og derefter skal der tages stilling til det kommende kommunalvalg i november.

I Ivan Normann Anderssens optik, er ikke superoptimist i den sammenhæng.

- Det ser svært ud. Der er brug for tid til at genvinde tilliden til projektet, så det bliver nok først på sigt, vi kan gøre os gældende, vurderer han.