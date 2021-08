Leif Egholm nyder gerne en god bog i lænestolen, foran et af sine egne malerier. Foto: Helene Nielsen

Lokalpolitiker fylder 70 år: Fredagsøl lokkede ham på seminariet

Odsherred - 19. august 2021 kl. 10:25 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Der er hjemmebagte småkager til kaffen i det åbne køkken-alrum i det gule træhus på Stårupvej ved Højby.

- Det er ikke mig, der bager. Det er min nabokone, som får lov til at plukke ribs og æbler i min have til gengæld for småkager, fortæller Leif Egholm,

Torsdag den 19. august er det 70 år siden han kom til verden, og selv om dagen skal fejres, så bliver det ikke med den store festivitas.

- Jeg spiser frokost med mine søskende i Søndermarken i København, og så har jeg inviteret mine børn, børnebørnene og min ekskone med til Spanien senere på året, fortæller han.

Opvæksten er primært foregået på Bornholm og i Rødovre, men han betragter sig selv som bornholmer. Leif Egholm kan præsentere et alsigigt CV som blandt andet plejer, lærervikar, skoleinspektør på Grønland og social- og kulturdirktør i Skanderborg Kommune. Fællestrækkene ved posterne er, at det som regel har handlet om at drage omsorg for og tage hånd om andre mennesker.

Det var nok også derfor de oprindelige planer om at læse medicin blev ændret til en læreruddannelse. På kraftig foranledning af kollegaerne på den skole, hvor han arbejdede som vikar.

- Vi plejede at drikke fredagsøl. Da jeg en fredag kom ind på lærerværelset, nægtede kollegaerne at give mig en øl, før jeg havde skrevet under på den ansøgningsformular de havde udfyldt på mine vegne til Skovlunde Aftenseminarium. Så det blev jeg jo nødt til, siger Leif Egholm og griner.

I 1988 gik turen til Grønland, hvor Leif Egholm blev skoleinspektør på Nuussuaq Skolen i Nuuk.

- Grønland er fantastisk og forfærdelig på samme tid. Faren ved Grønland er, at man kan føle sig lidt rodløs. Man ved aldrig, om man hører hjemme eller ikke gør. Derfor valgte min daværende kone og jeg at rejse hjem igen med vores to små børn efter tre år, inden vi blev hængende, fortæller Leif Egholm.

Da Leif Egholm i 1995 faldt over en stilling som kommunaldirektør i den daværende Trundholm Kommune, var han ikke længe om at slå til.

- Jeg har tilbragt mange somre i min fars onkels sommerhus i Høve, så jeg ville føle mig hjemme i Odsherred, siger han.

Efter kommunesammenlægningen fortsatte han som kommunaldirektør i den nye Odsherred Kommune, men blev i 2007 afskediget.

- Det blev en længere sag, men jeg kom heldigvis videre, siger Leif Egholm.

I 2012 flyttede Leif Egholm i forbindelse med en skilsmisse fra København tilbage til Odsherred.

- Det var her jeg havde mit netværk og mange venner, siger han.

Han sprang samtidig ud med eget firma, Gravity Board Games, og nød at dyrke sine utallige fritidsinteresser med skak, billard, klaverspil, oliemaling og udbygning af en imponerende samling single malt whiskey.

I 2017 fik nogle venner overtalt ham til at stille op for Odsherred Listen, og han blev valgt ind i byrådet med 158 personlige stemmer.

- Jeg var som embedsmand vant til at forholde mig politisk neutral og ikke blande mig i det politiske arbejde, så jeg skulle lige vænne mig til den nye position, men jeg synes det har været sjovt, siger Leif Egholm.

I juni måned blev Odsherred Listen nedlagt. Leif Egholm valgte efter tre uger som løsgænger og en kort flirt med Nyt Odsherred, at blive en del af den socialdemokratiske byrådsgruppe i byrådet, og genopstiller også til kommunalvalget til november.

- Jeg kan forstå de fleste partiers synspunkter, så længe man behandler mennesker godt. Jeg føler mig godt tilpas i socialdemokratiet, siger fødselaren.