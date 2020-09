Lokalplan skal gå om

Der er imidlertid blevet klaget over lokalplanen og Center for Miljø og Teknik har ikke kunnet dokumentere, at planen i sin tid blev offentliggjort.

Derfor har Planklagenævnet afgjort, at lokalplanen fra 2010 er ugyldig og henvist byggetilladelser, der er givet efter den ugyldige lokalplan, til at blive behandlet igen.

Centret har vurderet, at sagerne lettest kan lovliggøres ved at vedtage en ny lokalplan for området vest for den nuværende bebyggelse Ådalsvænget nord for Kroenborgvej.