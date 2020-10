Odsherred Forsyning hold i juni et informationsmøde om det nye renseanlæg i Havnebyen.

Lokalplan om renseanlæg på Odden er på vej

Odsherred - 01. oktober 2020 kl. 09:07 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Odsherred Forsyning anmoder nu Odsherred Kommune om at udarbejde en lokalplan for et nyt renseanlæg på Odden.

Miljø- og klimaudvalget skal derfor på tirsdag tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, der giver lov til at erstatte det gamle renseanlæg, som er placeret på havnen i Havnebyen, med et nyt bag byens genbrugsplads.

Inden lokalplanen bliver endelig vedtaget, skal den i offentlig høring.

Spildevandsplanen 2019-2022 indeholder et punkt om, at der skal opføres et nyt renseanlæg for spildevandet fra Havnebyen, både for at få en mere optimal placering og for at sikre en bedre rensning.

Direktør: Ingen lugtgener

På Odden har der været en del kritiske røster om det nye anlæg. Man er bange for, at sydvestenvind medføre lugtgener i Havnebyen, når det nye anlæg står klar.

Odsherred Forsyning inviterede i juni til et informationsmøde om det nye renseanlæg, og her forsikrede direktør Fanny Villadsen, at det kommende renseanlæg ikke kommer til at lugte.

Jørgen Revsbech var en af skeptikerne over for det nye anlæg.

- Men vi fik så mange forsikringer på mødet, både fra direktøren og bestyrelsesformanden, om at anlægget ikke kommer til at lugte, at jeg er ikke længere er betænkelig ved renseanlægget, fortæller Jørgen Revsbech.