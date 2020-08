Se billedserie Det gamle stråtag og væggene på Ellemose gård trænger til mange kærlige hænder. Foto: Helene Nielsen.

Lokale har takket nej til at købe fredet gård

Odsherred - 14. august 2020

Det er endnu ikke afgjort. om der bliver fundet nye ejere til den fredede gård Ellemose gård i Hørve, som nuværende ejer ellers har tilbudt at sælge for en krone, hvis man er indtillet på, også at overtage den store opgave der ligger i at renovere den gamle, fredede gård fra 1750.

Levende Landsbyer 4534 Aps er ejet i fællesskab af borgere i Hørveområdet, og arbejder for at skabe liv i områdets tomme bygninger og huse. ved at opkøbe, istandsætte, udleje eller sælge bygningerne.

- Vi havde møde onsdag aften, hvor vi blandt andet behandlede et forslag om at overtage den gamle Ellemosegård, fortæller næstformand i anpartsseskabets bestyrelse, Ulla Margrethe Hansen.

Bestyrelses medlemmer har alle set billeder af gården, og flere af bestyrelsesmedlemmerne har været forbi den gamle stråtægte gård.

- Og vi må desværre nok sige, at ud fra gårdens stand, og fordi gården er fredet under Slots og kulturstyrelsen, så bliver det en for tung opgave, at løfte. Både økonomisk og praktisk. Det vil også kræve nogle meget ihærdige ildsjæle med god tid og forstand på gammelt håndværk, siger Ulla Margrethe Hansen.

Levende Landsbyer 4534 Aps er dog ikke afvisende for at indgå et samarbejde med en eventuel køber af gården.

- Kommer der en person, som ønsker at købe Ellemose gård, som kunne tænke sig at have os som sparringspartner og hjælpe med at søge fonde og den slags, så må de gerne henvende sig, siger Ulla Margrethe Hansen.