Lokal sparekasse forventer flere kunder, men mindre overskud i 2021

I det netop udsendte årsregnskab giver ledelsen i Dragsholm Sparekasse et bud på, hvordan 2021 kommer til at forme sig.

Her fremgår det, at de gode resultater de senere år med konstant tilgang af nye kunder, forventes at fortsætte i år.