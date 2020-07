Formanden for 3F Holbæk-Odsherred, Allan Andersen, th., bor selv i Nykøbing, og han glæder sig over den nye sponsoraftale med den lokale idrætsklub.

Send til din ven. X Artiklen: Lokal idrætsklub får støtte fra fagforening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokal idrætsklub får støtte fra fagforening

Odsherred - 16. juli 2020 kl. 17:42 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nykøbing IF får fremover hjælp fra fagforeningen. I hvert fald har fagforeningen 3F Holbæk-Odsherred besluttet, at indgå en tre-årig sponsoraftale med den populære idrætsklub, der flere gange er blevet hædret for deres store integrationsindsats, og den lokale afdelingsformand for fagforeningen, Allan Andersen, er særdeles glad for det nye samarbejde.

»Jeg er glad for at vi i 3F Holbæk-Odsherred, med sponsoratet kan medvirke til og støtte op om ungdoms- og integrationsarbejdet i Nykøbing IF. Uden de frivilliges utrættelige indsats kan det ikke lade sig gøre, og jeg bliver rørt, når jeg hører beretninger fra de frivillige om, hvordan de lykkes med at gøre alle lige,« siger han

Julie Jensen, er en af de frivillige i Nykøbing IF, og hun slår fast, at de har rigeligt at bruge sponsorbidrag til i klubben.

»I foråret skulle de ældste ungdomsspillere have været til Holland Cup i Amsterdam, men turen blev udsat et år. Vi er afhængige af gode samarbejdspartnere, når vi i en lille klub med lavt kontinget gerne vil give børnene ekstraordinære oplevelser. Vi har mulighed for at yde lidt ekstra for spillere, der har brug for det, og vi vil jo allerheslt altid have alle med, ingen skal føle sig udenfor,« siger hun.