Lokal håndværkere kan blive taberne

Efter entreprenør firmaet B. Nygaard Sørensen A/S erklærede sig konkurs i Søi torsdags har der været spekulationer om, hvad det vil betyde for lokale håndværksfirmaer. Entreprenøren, der tidligere har stået for opførelsen af Borren i Højby og hallen i Vig, er kendt for at være storforbruger af lokale håndværksfirmaer, og formanden for håndværksgruppen i Odsherred Erhvervsforum, Per Junge, er nervøs for, at den fremtidige løsning kan ramme nogle af de lokale håndværkere.

»Umiddelbart har vi ikke hørt fra lokale firmaer, der har opgaver i klemme, men erhvervsforum har skrevet ud til sine medlemmer så vi kan få et overblik, og så må vi se hvor mange der er eventuelt er berørt, og om vi kan gøre noget for dem. Det kunne jo være en fælles henvendelse til konkursboet. Vi havde møde i morges(mandag, red.), og her orienterede borgmesteren og kommunaldirektøren om sagen, men det var ikke noget folk råbte og skreg op om. Uanset hvad, så er det da en ulykkelig situation. I særlig grad fordi det jo er et firma, der er kendt for at bruge lokale underentreprenører til deres anlægsopgaver i Odsherred, så jeg kan da godt være lidt ængstelig for om det får betydning når der skal vælges en ny hovedentreprenør til teaterbyggeriet. For det kunne jo være, at et andet firma har en noget anden tilgang til brug af lokale virksomheder,« siger han til Nordvestnyt.