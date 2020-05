Lokal direktør ny i bestyrelse

Samtidig blev senior Vice President, Steen Søgaard, fra H. Lundbeck A/S, i Lumsås, genvalgt som formand, for den 12 mand store bestyrelse, hvor de to næstformænd Laila Krytz, fra Cowi A/S og CEO Jan Bubjerg Pedersen, fra Schoeller-Plast Entreprise A/S, også blev genvalgt.