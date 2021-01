Lokal ærgelse over at Løkke »smækker med døren«

»Først og fremmest er jeg da ked af det, for jeg mener at Lars Løkke Rasmussen er en af vor tids dygtigste politikere. Når det så er sagt, så er jeg noget ærgerlig over at han vælger at »smække med døren« på vej ud. Venstre er ikke et en-mands parti, men et parti bygget over 150 år på fællesskab og frihed, hvilket han øjensynligt har glemt i farten. At han skælder ud på forretningsudvalget er et glimrende eksempel. Det er en konstruktion som medlemmerne har bestemt, men når udvalget så ikke lige agerer som han selv ønsker, så påberåber han manglende medlemsdemokrati, og så må jeg desværre ryste lidt på hovedet,« siger han.