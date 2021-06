Se billedserie I 2018 overværede omkring 100 tilskuere på torvet i Nykøbing Danmarks kamp mod Peru, men der var mange flere tilskuere, da Danmark nogle uger senere spillede ottendedelsfinale mod Kroatien. Foto: Torben Andersen

Lokal EM-optimisme inden kick off

Odsherred - 12. juni 2021 kl. 12:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Naturligvis går Danmark videre fra gruppespillet, som indledes i dag mod Finland. Vi når mindst til kvartfinalen, og sikkert også til semifinalen.

Optimismen blomstrer hos de lokale stemmer, som modigt vil spå om Danmarks skæbne ved EM.

Jens Lundgaard, formand for Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, tror, at Danmark når semifinalen. Han har billetter til kampen mod Belgien og glæder sig naturligvis.

- Jeg overværede alle kvalifikationskampene i Parken, og der er en fantastisk stemning, når landsholdet spiller, siger Jens Lundgaard, som mener, at Finland og Rusland bliver slået 2-0 og 2-1, mens det bliver 1-1 mod Belgien.

Leo Cordua, tidligere direktør for brugsen i Asnæs, tror også på en semifinaleplads - det skulle ske efter sejre over Finland og Rusland på 3-1 og 2-0, mens det bliver 1-1 mod Belgien. Han skal som minimum se de danske kampe.

- Jeg glæder mig mest til, at tilskuerne er tilbage, og så håber jeg, at et dansk kollektiv kan få Danmark langt, siger Leo Cordua, som skal se EM på Bornholm, hvor han er på ferie.

Mikkel Henriksen, Nybolig Odsherred, regner med, at Danmark når til kvartfinalen efter at have vundet over Belgien (2-0) og Rusland (2-1) samt spillet remis mod Belgien (1-1).

- Jeg skal se alt, hvad jeg kan, og jeg glæder mig virkelig meget til lyse aftener, fodbold og hygge med gode venner. Jeg glæder mig mest til hele folkefesten, drillerierne med kollegaer og vennernes drømmehold, siger Mikkel Henriksen.

Per H. Jensen, advokat i Nykøbing, tror også, at Danmark når kvartfinalen efter sejre over Finland og Rusland på 3-0 og 2-0 samt 1-1 mod Belgien.

- Jeg skal se alle Danmarks kampe og enkelte udvalgte. Der er desværre ikke storskærm på torvet denne gang, så det bliver hjemme. Jeg glæder mig mest til at se noget positivt fodbold, og nu med tilskuere på plads, siger Per H. Jensen.

Claus Henriksen, lokal Michelin-kok, synes, at forventningerne til landsholdet er store.

- Men spillerne kan også indløse det, hvis de erkender, hvad der skal til. Vi taber 0-1 til Finland, vinder 2-0 over Belgien og spiller 1-1 mod Rusland. Jeg tror, landsholdet går videre fra gruppen, selv om de ikke begynder alt for godt. Det samme var jo tilfældet i '92. De kan godt nå frem til semifinalen, siger Claus Henriksen, som regner med at skulle se kampene, mens han er i sit køkken i Anneberg Kulturpark.

- Det er bare fedt, at kampene begynder, og at vi får set en masse god fodbold med tilskuere, siger han.

Karin Bundgaard Nielsen, provst og sognepræst, mener, at landsholdet når til kvartfinalen efter sejre over Finland (2-0) og Rusland (1-0) og 1-1 mod Belgien.

- Jeg skal se alle de kampe, jeg får mulighed for, fra første til sidste fløjt. Landskampe samler familien hjemme hos os - det gør nationalkampe i det hele taget. Vi glæder os også til Tour de France og OL. Fællesskabet og spændingen omkring kampen er et godt sus og et herligt tidsbestemt nedslag, som kan blive en historisk milepæl, som tilfældet blev med EM 1992, siger fortæller Karin Bundgaard Nielsen.

Morten Egeskov, direktør i Geopark Odsherred, mener, at Danmark når til semifinalen efter sejre over Finland og Rusland på 3-0 og 1-0 samt et 1-2-nederlag til Belgien. Han skal se alle Danmarks kampe, de fleste knock-out kampe og en del kampe fra dynamit-gruppen, gruppe F.

- De fleste kampe vil jeg formentlig se sammen med familien derhjemme. Hvis corona-restriktionerne tillader det, er jeg i Berlin under semifinalerne. Når der er slutrunder eller store kampe, stiller alle barer, cafeer og kiosker m.v. i Berlin TV, borde og stole op på gaden, og der er en enormt god stemning, siger Morten Egeskov, som sportsligt især glæder sig til kampen mod Belgien.

- Men mest af alt glæder jeg mig til at se en masse tilskuere i Parken, som det synlige bevis på, at verden er ved at blive normal igen, siger han.

Vender vi os mod byrådet, så er der også her stor interesse for EM. Borgmesteren, Thomas Adelskov (S), er kendt for at heppe på FCK og det danske landshold. Han tror, at Danmark når helt til finalen. I de indledede kampe vinder vi 3-0 over Finland og 2-1 over Rusland, mens det bliver 1-1 mod Belgien.

- Jeg har endnu ikke planlagt, hvor jeg skal se kampene udover lørdagens kamp, som jeg ikke kommer til at se live, da min søn og kommende svigerdatter skal giftes. Det vil være noget upassende, hvis giftefogeden ikke dukker op til ceremonien, fordi der er landskamp på tv - trods alt, siger Thomas Adelskov og fortsætter:

- Jeg tror i øvrigt, at vi er rigtig mange med stærke traditioner omkring landsholdet. Jeg selv støver min gamle klaphat af, som jeg havde på første gang på Ullevi Stadion under semifinalen mod Holland i '92, den skal frem og på hovedet under kampene.

Hanne Pigonska (V) siger, at hun er typen, som mener, at sport er noget, som man dyrker - ikke noget man ser.

- Så jeg ser ikke meget fodbold på tv. Fodbold skal nydes og dyrkes, så det mærkes på egen krop. Når det er sagt, ja så følger jeg da lidt med, og hvis jeg ser sport på tv, så er det, når Danmark ligger godt i førertrøjen, siger Hanne Pigonska, som tror, at Danmark kommer helt frem til semifinalen efter indledende sejre over Finland og Rusland samt et nederlag til Belgien.

-Jeg tænker ikke, at jeg får set ret mange kampe, men kommer de i semifinalen, så er jeg på, siger Hanne Pigonska.

Julie Jacobsen (DF) er klar til EM og tror, at Danmark når semifinalen efter sejre på 3-0 og 2-1 over Finland og Rusland samt 1-1 mod Belgien.

- Jeg skal se det, som kalenderen tillader, men hvis kampene bliver for spændende, må jeg nok udenfor og trække lidt frisk luft. Kampene ser jeg herhjemme, sammen med min kæreste. Jeg glæder mig mest til at se de danske drenge spille rigtig godt, for det, tror jeg, bestemt de kommer til! Vi skal være stolte af alle vores danske sportsudøvere, selvom der måske ikke kommer medaljer med hjem, lyder det fra Julie Jacobsen.

Vender vi endelig blikket ind mod avisens egen verden, så er lokalredaktør Martin Hoffmann Kønig også optimist. Han tror, at Danmark kommer i semifinalen efter sejre på 2-0 og 2-1 over Finland og Belgien samt 1-1 mod Rusland.

- Jeg glæder mig mest til at opleve stemningen omkring en landskamp og til at se kampene fra mellemrunden, hvor de bedste hold er tilbage, siger lokalredaktøren.

Mediekonsulent Per Steen Larsen mener, at kvartfinalen bliver endestationen for Kasper Hjulmands drenge - efter sejre over Finland og Rusland på 4-0 og 3-0 og 0-0 mod Belgien.

- Jeg skal se alle Danmarks kampe plus en anden kamp hver dag, og det bliver i min dejlige lænestol lige foran skærmen! Jeg glæder mig til at se fodbold med tilskuere, det har jeg virkelig manglet her under corona, og så er det selvfølgelig spændende at se, hvor godt det danske landshold er, når det virkelig gælder, siger Per Steen Larsen.

Nu er det så op til Eriksen & co. at indfri de store forventninger i Odsherred.