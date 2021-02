I 2018 brændte Holbæk Sygehus vaskeri, men siden er politikerne i regionsrådet raget uklar om en ny placering. Det kan betyde, at Vig kan blive kompromiset.

Lokal DFer fik Vig tilbage i vaskeri-kampen

Odsherred - 02. februar 2021 kl. 11:10 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

På gårsdagens regionsrådsmøde var politikerne splittede, da de skulle beslutte placering af et kommende sygehusvaskeri efter det ved Holbæk Sygehus, der brændte i juni 2018.

Tidligere har Vig, Jyderup, Tornved og Svebølle været i spil, men der var langt fra politisk flertal for Vig, som røg helt ud af ligningen - men ikke længere.

Ifølge DF's lokale byråds- og regionsrådsmedlem, Julie Jacobsen, var det først, da hun tog ordet på regionsrådsmødet og foreslog at lade Vig komme tilbage som mulig placering, at regionsrådet kunne enes om at være uenige.

»Jeg har på vegne af Dansk Folkeparti foreslået, at vi igen kigger på en placering ved Rute 21 uden for Vig sammen med placeringer i Holbæk og Kalundborg Kommuner, og vi glæder os til at få sagen ordentligt belyst, så der ikke kommer flere overraskelser,« siger hun.

Regionsrådsmedlem Felex Pedersen (S) sagde efter mødet, at han er enig med DF'eren og støtter opførelsen et nyt vaskeri i Vig.

Ikke overraskende er også borgmester Thomas Adel­skov (S) ganske godt tilfreds med, at Vig nu er i spil igen.

»Diskussionerne i regionen viser et splittet regionsråd om sagen. Jeg synes, at Vig kunne være et meget fint kompromis, og jeg er ikke i tvivl om, at Vig vil være et godt valg til et nyt sygehusvaskeri.Vi har arealerne og den omkringliggende infrastruktur, og typen af arbejdspladser på vaskeriet vil passe rigtig godt til Odsherreds arbejdsmarked, så de vil være mere end velkomne,« siger han.