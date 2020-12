Loft på Stenhus-optag skal sikre elever til Odsherred

Står det til Region Sjælland, så skal der være en grænse for, hvor mange elever Stenhus Gymnasium må optage til næste skoleår.

Et enigt udvalg for regional udvikling har indstillet til regionsrådets godkendelse, at Stenhus Gymnasium pålægges et såkaldt kapacitetsloft på to klasser i forhold til den indmeldte kapacitet for skoleåret 2021/2022.