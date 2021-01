Løsningen på tilkalket drikkevand i Egebjerg kan være på vej

Derfor har forsyningens bestyrelse besluttet, at det er et område der skal gøres noget ved, og en løsning er på vej, dog formentlig først til sommer, men Claus Thorsen ser frem til at få den prøvet af.

»Planen er, at vi skal have installeret et CO2 anlæg, der gør, at man sprøjter en smule CO2 i vandet, hvilket gør, at kalken får en anden og blødere struktur, så den ikke sætter sig fast. Det er en relativ ny teknologi, som de blandt andet bruger på Møn. Men det er noget, der kræver en investering på omkring 700.000 kroner, og da vi ikke har haft opgaven i udbud endnu, er det for tidligt at sige præcis hvornår den vil være klar, men jeg håber det kan ske i løbet af maj måned, siger han.