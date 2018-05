Vandet er endelig blevet drænet fra det oversvømmede golfhul i Dragsholm Golf Club i Fårevejle.

Send til din ven. X Artiklen: Løsningen er fundet på vandstrid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løsningen er fundet på vandstrid

Odsherred - 25. maj 2018 kl. 12:06 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune har talt, natur- og miljøklagenævnet har talt, byretten har talt, landsretten har talt, højesteret har talt og det samme har politiet. Alle med den samme klare melding, at Dragsholm Golf Clubs nabo, firmaet H. A. Plastas, var skyld i at golfklubbens »pay and play« bane i Fårevejle har ligget under vand igennem de seneste syv år.

Nabofirmaet, der nu er gået konkurs, nægtede at ordne drænrørerne mellem den sø, der blev anlagt hos firmaet og søen, der er anlagt i forbindelse med »pay and play« hullet i golfklubben, og ingen andre kunne gøre noget så længe retssystemet behandlede sagen.

Noget, der har givet store frustrationer i golfklubben igennem mange år, og klubbens ledelse har igennem årene måtte forklare vrede medlemmer, hvorfor de ikke kan bruge hele banen.

I april valgte Odsherred Kommune at slå en »streg i sandet« og det blev besluttet, at kommunen ved en såkaldt selvhjælpshandling vil gå i gang med at udbedre problemerne, og det er ifølge Michael Bay, der er afdelingsleder for Center for Miljø og Teknik i Odsherred Kommune, allerede sket.

»Vi har haft en entreprenør ude og sikre at drænet virker igen. Der har været et kamera i drænet og propper er fjernet fra drænrøret. Så nu løber vandet fint, og derfor har vi kunne sænke vandstanden i søen til oprindeligt niveau, så nu kan broen igen befærdes. Reetableringen af det der kaldes sø B vil ske i sensommeren, som af hensyn til naturen er det bedste tidspunkt at genetablere vandhullet, siger han til Nordvestnyt.