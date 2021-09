Efter flere forhandlinger mellem fagforeningen FOA og Odsherred Kommune, ser det ud til, at der e rkommet en løsning, som medarbedjerne tør tro på. Foto: Foto: Helene MacCormac

Løsning på vej i hjemmeplejen: Slut med elendige kørelister

Odsherred - 14. september 2021 kl. 17:51 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

14 medarbejdere i Odsherred Kommunes hjemmeplejes aftengruppe har i over en uge været sygemeldt på grund af deres arbejdsforhold.

Dagbladet Nordvestnyt har over flere dage beskrevet, hvordan kørelister bliver lavet med kun få minutter afsat til henved 10 km. kørsel, hvordan borgere, der er visiteret til at modtage hjælp fra hjemmeplejen, får skåret i deres ydelser fordi de ansatte ikke har tiden, og hvordan hjemmeplejens medarbejdere bliver syge af at gå på arbejde.

En konflikt, der for få dage siden så helt håbløs ud, og fik Odsherred Kommune til at true med arbejdsretlige skridt, men nu lysner det sandsynligvis.

Efter avisens omtale er der i hvert fald sat skub i dialogmøder mellem fagforeningen FOA og Odsherred Kommunes ledelse, og til Nordvestnyt siger flere af de sygemeldte medarbejdere, at de er fortrøstningsfulde, for som det ser ud nu, er der blevet lyttet til deres frustrationer.

På det konkrete plan er de ansatte blevet tilbudt med øjeblikkelig virkning, at overtage arbejdet med kørelister, så de kommer til at svare til virkeligheden, og der bliver sat gang i et arbejde med at etablere selvstyrende teams, så opgavernes løsning skal planlægges af frontpersonalet.

Der er dog ikke tale om en pose tryllestøv, som kan gøre alle 14 sygemeldte raske, men til Nordvestnyt, siger flere af medarbejderne, at de er overbveiste om, at de nye toner fra kommunens ledelse, vil øge arbejdsglæden og gøre det muligt at gå på arbejde uden at bryde sammen, blive talt ned til af chefen og få en hverdag, som de fagligt kan stå inde for.