Retten valgte at løslade tre mænd efter seks måneders varetægtsfængsling i sag om trusler og vold i forbindelse med narkogæld. Foto: Marianne Nielsen

Løsladt efter seks måneders varetægtsfængsling

Det var to lettede mænd, som tirsdag ved retten i Holbæk modtog besked om, at de ville blive løsladt efter mere end seks måneders varetægtsfængsling i en sag om trusler og vold i forbindelse med en 26-årig mands narkogæld til dem.

En tredje tiltalt i sagen, en 31-årig mand, kunne ikke smile helt så stort, da han er i gang med at afsone en fængselsdom i en anden sag.

Så selv om han blev løsladt fra varetægtsfængslingen, var det kun for at vende tilbage til fængslet for af afsone resten af en dom på tre år og ni måneder tilbage fra oktober 2019.