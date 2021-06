S i Odsherred med borgmester Thomas Adelskov (S) i spidsen, har fået endnu et mandat i byrådet og med Leif Egholms indtræden i byrådsgruppen. Foto: Marianne Nielsen

Løsgænger går til S - som nu har flertal i Odsherred Byråd

Odsherred - 01. juni 2021

Efter knap tre uger som en fri fugl og løsgænger i Odsherred Byråd efter en kort flirt med Nyt Odsherred, er partibogen blevet rød, og frem til kommunalvalget en del af den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Samtidig har Leif Egholm besluttet sig for, at tiden alligevel ikke er inde til at skifte politik ud med pensionisttilværelsen, så han genopstiller ved kommunalvalget i november.

- Jeg synes alligevel ikke, at jeg er helt færdig med politik, når jeg føler efter. Jeg har jo altid interesseret mig for Odsherred og udviklingen i Odsherred og synes egentlig, at jeg er glad for det samarbejde, der har været i byrådet, uddyber Leif Egholm.

Leif Egholm og borgmester Thomas Adelskov (S) har brugt de seneste uger på at snakke sig til rette.

- Thomas kender jo mine politiske holdninger og har forsikret mig om, at der er højt til loftet i Socialdemokratiet. Til gengæld har han fået mit ord for, at jeg nok skal være en pæn dreng i klassen, siger den nyslåede socialdemokrat.

- Beslutningen står fast, men selvfølgelig har jeg da haft mine overvejelser omkring det. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg mener dog, at det er bedre at være i maskinrummet og påvirke tingene end at stå på sidelinjen og råbe, siger han videre.

Odsherred Listen nedlagde sig selv og lod sig indlemme i Nyt Odsherred, da det blev stiftet i foråret, men som Leif Egholm efter kort tid ikke kunne se sig selv være en del af.

At Leif Egholm nu får plads blandt socialdemokraterne i byrådsgruppen, betyder, at partiet nu tæller 13 hoveder og dermed har det komplette flertal i byrådet.

- Vi sidder nu med 13 mandater. Men det ændrer ikke på, at jeg arbejder for at få de brede samarbejder og de brede aftaler. Sådan har det hele tiden været, og sådan fortsætter det, uddyber borgmesteren.

Nogen vil måske mene, at nu er Socialdemokratiet magtfuldkomment i Odsherred. Hvad vil du svare dem?

- Jeg vil bede dem kigge på afstemningerne i byrådet, for de afspejler, at vi har rigtigt brede flertal. Indimellem er der ikke enighed, men jeg kan ikke huske en afstemning i byrådet, hvor der har stået 13-12 eller 14-11 - og så har der været enkelte sager, hvor Venstre eller andre enkeltpartier ville markere, lyder svaret fra borgmesteren.