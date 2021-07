Løs hund og ledte til fund af hash

For at undgå, at hunden måske enten skræmte nogen eller kunne blive årsag til trafikale uheld, tog politiet sig af hunden og henvendte sig på en nærliggende adresse, hvor hundeejeren boede. Der var tale om en 19-årig kvinde fra Højby, som erkendte at være ejer af hunden. Politiet bemærkede en kraftig lugt af hash fra hendes bopæl, så politiet foretog med hendes tilladelse ransagning af boligen for at lede efter euforiserende stoffer.