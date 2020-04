Til sommer vil der ikke, som vanligt, blive tæt pakket i Pakhuset til Lørdagsjazz. Der arbejdes for en genåbning, hvor der kun lukkes 40-45 gæster ind, måske endnu færre. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Lørdagsjazz: Der vil ikke blive pakket i Pakhuset til sommer

Odsherred - 30. april 2020 kl. 08:29 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stadig et håb om, at der bliver afholdt Lørdagsjazz i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing Sjælland til sommer. Men det vil med al sandsynlighed blive med et reduceret publikum - halveret eller endnu færre gæster - og uden de berømte jazz-frikadeller, oplyser kulturhus- og biblioteksleder Jesper Bertelsen.

- Vores koncerter med 90-120 mennesker tæt sammen ligger nok et godt stykke ude i fremtiden, men vi forventer at kunne åbne op for maksimum 40-45 personer pr. koncert.

- Selvfølgelig afventer vi den aktuelle situation og myndighedernes løbende regler og anbefalinger, siger Jesper Bertelsen.

Han og personalet arbejder for tiden på en åbningsplan for at være klar, når der lige før 10. maj kommer en udmelding om næste fase af genåbningen.

- Vi vil også, hvis det er nødvendigt for at åbne, kunne gå ned til endnu færre publikummer, for eksempel koncerter med kun 20-25 gæster.

- Og vi vil kunne arrangere udendørskoncerter i sommer for 50-100 mennesker, siger kulturhuslederen.

På den foreløbige liste til sikring af kulturhusene Pakhuset i Nykøbing Sjælland og Aksen i Asnæs står blandt andet opsætning af plexiglas-værn ved baren, og brug af håndsprit-dispensere og engangshandsker ved servering af drikkevarer.

- Og vi kommer med stor sandsynlighed til at undvære mad til koncerterne, ikke mindst frikadellerne til Lørdagsjazz. Og hvordan styrer vi køen ved barsalget? Måske med et lampesystem, som lyser grønt, når baren er klar, og rød når man skal vente og holde øje.

- I øvrigt har vi stor tiltro til, at vores gæster opfører sig ansvarligt i køen, lyder vurderingen fra Jesper Bertelsen.