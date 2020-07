Arne Søgaard Hansen er formand for Idrættens Venner i Asnæs, som hen over sommeren holder loppemarkeder i foreningens lagerhal på Nordre Kanalvej. Foto: Torben Andersen

Lørdags-loppemarked i Asnæs

- Det går rigtig godt. Vi har en ganske pæn omsætning. Her kommer mange folk, også opkøbere fra andre kræmmermarkeder, siger Arne Søgaard Hansen, formand for Idrættens Venner og leder af loppetorvsgruppen.

- Men det kommer an på, hvor meget vi må åbne op for. Hvis vi kun må lukke et mindre antal gæster ind ad gangen, så dropper vi det. Så vil det ikke kunne betale sig at lave det store arbejde, som det er at arrangere loppemarkedet, siger Arne Søgaard Hansen.