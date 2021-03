Det er fætter Viktor , der har ansvaret for ishuset i Ordrup i denne sæson. PR-foto

Lørdag åbner ishuset

Odsherred - 26. marts 2021 kl. 15:41 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Det var ikke mindst på grund af ishuset i forbindelse med købmanden i Ordrup, at Isøre Is kunne notere sig en tredobling af salget.

Oprindeligt var det meningen at Astrid Mindrups kæreste Simon Eklund skulle stå for familiens nye ishus i Ordrup, men i år er der brug for ham i produktionen i Annebergparken, for Astrid har netop født en dreng.

Noget en stolt morfar, Torben Mindrup, kunne fortælle, da han skulle forklare, hvorfor svigersønnen nu skal være en del af produktionen.

- Heldigvis har vi fået fyldt lageret godt op, så vi er klar til sæsonen, og da vi siden sidste sæson har udvidet lagerkapaciteten, så vi er klar til at åbne ishuset på lørdag, fortæller Torben Mindrup, der sammen med Astrid Mindrup ejer Isøre Is på 50/50 basis.

Det var en helt forrygende omsætning i corona-året 2020, hvor sommerhusene i Odsherred var fyldt til bristepunktet, som fik sat gang i udvidelsen af frysekapaciteten.

- Nu kan vi producere de forskellige istyper, uden at salget får tømt lageret inden vi er klar til at lave netop den is igen, siger Torben Mindrup.

Isøre Is producerer 14-15 varianter af økologisk is, så der er nok at kaste sig over i køkkenet i Annebergparken.

Foreløbig er der masser af is på hylderne, men påsken nærmer sig.