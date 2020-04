Aftenskolelærer Jytte Kure, som underviser i varmtvandstræning, måtte i første omgang melde sig ledig, da der blev lukket for aftenskolerne. Nu får hun lønkompensation.

Løn til hjemsendte undervisere

Det har vakt stor glæde hos lærerne på aftenskolerne i Odsherred, at Odsherred Kommunes kultur- og folkeoplysningsudvalg på møde den 14. april besluttede, at følge kulturministeriets opfordring til at kommunerne udbetaler støtte til aftenskoler, selv om de ikke har haft undervisning, siden skoler og undervisningsinstitutioner lukkede ned i midten af marts.