Odsherred Kommune har 2.724 ansatte. Foto: Foto: Margrethe Groth

Send til din ven. X Artiklen: Løn til 2.724 ansatte - 60 overenskomster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løn til 2.724 ansatte - 60 overenskomster

Odsherred - 18. november 2020 kl. 15:53 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Med 2.724 ansatte (2179 årsværk) er kommunen herredets klar største arbejdsgiver. Og når der skal rekrutteres medarbejdere, indgår lønnen også som et parameter. Det siger HR-chef Majken Kondrup.

En opgørelse viser, at Odsherred Kommune i gennemsnit giver lidt højere løn end andre kommuner til for eksempel ledere inden for undervisningsområdet, bygningskonstruktører og omsorgsmedhjælpere.

Odsherred Kommune ligger så under løngennemsnittet for akademikere, håndværkere og teknisk service.

- Lønnen er et parameter, når vi ansætter, men rammen er overenskomsten. Der er også en økonomisk ramme for kommunerne, for de har jo ikke den samme økonomi. Nogle medarbejdergrupper er svære at rekruttere, og så må man jo overveje, hvor langt man vil gå for at ansætte for eksempel ledere eller specialister, siger Majken Kondrup, som oplyser, at kommunen har ansatte inden for omkring 60 forskellige overenskomster.

Da kommunen indførte 4-dages arbejdsuge for visse medarbejder-grupper, var et af målene at tiltrække flere kvalificerede medarbejdere.

- Den 4-dages arbejdsuge var en af grundene til, at jeg selv søgte mit job i Odsherred Kommune. Nogle forskere fra RUC følger den 4-dages arbejdsuge, og de undersøger nærmere, hvordan den kortere arbejdsuge virker i forhold til rekruttering. Jeg tror personligt, at det spiller ind, men det afhænger også af ansøgerens livsomstændigheder, siger Majken Kondrup, som blev ansat som HR-chef den 1. oktober i år.

Fastholdelse af medarbejdere er også vigtig for kommunen.

- Jeg tror, at fastholdelse grundlæggende handler om, at arbejdet skal være spændende, og at der skal være et godt arbejdsmiljø, siger Majken Kondrup.