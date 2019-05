P-pladsen bag Holsts Have, her set op mod den gamle Irma-hal, hvor der skal bygges ny teatersal, vil ikke blive efterladt i ødelagt tilstand, lover arkitekten. Foto: Stefan Andreasen

Løfte fra teater-bygherre: P-plads bliver ikke efterladt smadret

Borgerne behøver ikke være bekymret for, at den store p-plads på Holsts Have i Nykøbing Sj. vil være efterladt i hærget tilstand efter entreprenør-maskinernes indtog, når det nye Odsherred Teater er bygget færdigt i 2020, beroliger arkitekt David Bülow-Jacobsen fra Primus Arkitekter, der har tegnet den nye teatersal sammen med Christensen & Co Arkitekter.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her