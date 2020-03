Se billedserie Naja Lønbak er passioneneret og hyppigt vindende løber, og hun kan fortælle en rørende historie om, hvordan et liv i angst er blevet afløst af et liv fuld af håb for fremtiden. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Løbeskoene sparkede medicinen ud af Najas liv

Odsherred - 07. marts 2020

Siden sin første barndom har 26-årige Naja Lønbak, fra Veddinge, lidt af angst. Hun fik tidligt diagnoser og medicin, og som 12-årig blev hun flyttet fra sine forældre i Slangerup.

Først på efterskole, så på opholdssted, derefter til en plejefamilie, retur til forældrene for til sidst at lande på opholdsstedet Lyshøj.

Barndommen var brolagt med mentale forhindringer og knuget af angst, var der ikke plads til håb for fremtiden.

Det var en tid, hvor angsten for at kaste op bandt hendes tid og tanke. At gå i skole var umuligt på grund af angstanfald, og de få timer hun tilbragte uden for hjemmet var med de helt forkerte mennesker. barndommen var èt stort rod.

Løb fjernede angsten På opholdsstedet Lyshøj, i Veddinge, opnåede hun for første gang at få ro på tilværelsen. Hun mærkede fornemmelsen af at blive set og forstået, og når hun i dag skal sætte navne på sin vigtigste familie, så er det Torben Olsen, der er leder af Lyshøj, og Simone Bergqvist, der blev hendes kontaktperson.

Som 16-årig introducerede Torben Olsen hende for det at løbe en tur. Egentlig ikke noget hun var særlig interesseret i, men han var vedholdende, og snart var hun bidt på.

At løbe har fanget hendes ben, hun gør det hver dag, og Veddinge Bakker er et eminent sted at udøve hendes passion, og resultaterne har været overvældende.

I løbet af de seneste ti år har hun udviklet sig til en af landets dygtigste crossløbere, hun vinder løb i massevis, og løbeskoene har stort set fjernet hendes behov for medicin.

»Løbet har afløst mange af de tvangsting jeg gjorde tidligere. Lægge tøj sammen, gøre rent eller »what ever.« Løb har eddermandme hjulpet mig meget. Det er så vildt, og i dag skal jeg ud og løbe hver dag. Det giver nødvendige endorfiner til hjernen, og gør mig rigtig godt,« siger hun til.

Vil hjælpe andre Mellem 110 og 120 km løber hun hver uge, og fortidens angst for at være sammen med mennesker, er afløst af en følelse af at slå til.

»Lige så snart det handler om løb, så er det som om min hjerne slår fra, og så kan jeg klare hele verdenen. Det er så vildt. Jeg har vundet ekstremt mange løb, og har stillet mig på skamlen hver gang uden at tænke det mindste over, hvad folk tænker om en. Det er helt vildt, hvad løb har gjort for mit liv. Før var jeg for bange til at at gå i skole, nu opsøger jeg selv mulige sponsorer. Før tvivlede jeg på alt ved mig selv, men nu ved jeg, at der er noget jeg kan, noget jeg er rigtig god til, og det er jeg bare vokset sindssygt meget af. Egentlig kunne jeg godt tænke mig, at skrive en bog om det eller gøre noget andet, der kunne inspirere andre børn, som har det svært, for Jjg har oplevet, hvor meget verdenen åbner sig for en, når man forfølger sin passion. Det at sætte sig nogle mål, at gå ud og vinde. Jeg kan mærke, at jeg på den måde kan blive den bedste udgave af mig selv. Det er det fedeste i verden,« siger hun til dagbladet Nordvestnyt.

Naja Lønbaks løbeevner har givet hende en tro på at hun kan mestre livet. Hun er begyndt at læse enkeltfag på VUC, har en drøm om at få en uddannelse enten som fysioterapeut eller osteopat og et job, så hun i fremtiden kan klare sig selv, men når hun skal sætte ord på sin allerstørste drøm, så er det at kunne leve af løb.

På køkkenbordet i hendes sirlige lejlighed ligger et sæt tøj. Det er den professionelle løber Sara Slotts indmarchtøj ved de Olympiske Lege, og i entreen hænger Sara Slotts tøj fra verdensmesterskaberne. De to har fået en særlig relation, og bekendtskabet har boostet selvtilliden ekstra meget hos Naja Lønbak.

»Jeg har altid været megafan af hende, og det at hun sender mig tøj og at vi har en kontakt, gør mig meget glad. Hun kender min historie, og hendes støtte betyder virkelig meget for mig,« siger hun til Nordvestnyt.