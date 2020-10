Se billedserie Emil Werner Gravenhorst og Josefine Sams Hannibal Rasmussen triller ud for at møde de unge.

Løbehjul sat ind i kampen mod corona

Odsherred - 11. oktober 2020 kl. 14:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

To voksne iført grønne cykelhjelme triller ind på en tom parkerinsplads ved Asnæs Skole. Pludselig myldrer det frem med unge mennesker.

- Hvordan går det? Vil I have en toastbillet, kommer det fra den ene grønne hjelm.

Han hedder Emil Werner Gravenhorst, og er sammen med sin kollega fra Ung i Odsherred, Josefine Sams Hannibal Rasmussen, på dialogtur.

- Det har betydet meget for de unge, at de ikke længere kan komme i Ungehusene i Asnæs og Nykøbing under de samme vilkår, som før corona, fortæller han.

Dialog-turen på løbehjul triller normalt tre gange om ugen om aftenen, men har også en sær-tur i forbindelse med skolernes efterårsferie. Målet er at få kontakt med de godt 300 unge, som benytter Ungehusene som et mødested. Corona lukkede ned for de populære mødeaftener, så der i dag kun er mulighed for at mødes til forudbestilte aktiviteter og maksimalt ni unge ad gangen. En bil sætter en flok fnisende piger af.

- Hej. Vi skulle til Herrestrup og hente Camilla først, lyder det.

Gensynsglæden er stor, men Emil Werner Gravenhorst har også lidt lokkemad med i tasken.

- Vi kører en konkurrence på Snapchat, hvor vi hele tiden lægger billeder af, hvor vi nu er nået hen på løbehjulet. Så kan de unge komme hen og fange os, og få en toastbillet og en pose slik - eller et skvæt håndsprit, siger han.

Rie Aagesen på 14 år får også en slikpose.

-Livet er lidt specielt med corona. Alt undervisning er anderledes. Vi må ikke gå ind i de andre klasser og tale med vores venner. Ungehuset var et frirum i hverdagen, hvor vi kunne snakke sammen og snakke med de voksne. Det var ikke struktureret på samme måde, som skolen, siger hun.

Emil Werner Gravenhorst gør klar til at trille videre til en ny destination på løbehjulet.

- Jeg tror personligt, at jo større skellet er mellem de unge og Ung i Odsherred, jo mindre er opmærksomheden på corona. Og så risikerer vi at skulle lukkehelt ned igen. Det skal vi undgå, for vi kan jo ikke undvære de unge, siger han.