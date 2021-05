Se billedserie Tirsdag aften skal Odsherred Byråd på et ekstraordinært møde behandle fredningen af Skamlebæksletten og Veddinge Bakker. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Lodsejere har et alternativt fredningsforslag

Odsherred - 31. maj 2021 kl. 06:08 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Byrådspolitikerne var egentlig klar til at gå sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at indlede en fredningsproces, der berører Skamlebæksletten og Veddinge Bakker. Men indvendinger fra de berørte lodsejere har fået politikerne til at gå i tænkeboks. På et dialogmøde i sidste uge fortalte repræsentanter for lodsejerne byrådet om deres indvendinger, og samtidig fremlagde de et alternativt forslag. Lodsejerne er utilfredse med det foreslåede stiforløb, som vil betyde, at kvæg ikke kan få tilskudsfoder om vinteren, og lodsejerne vil blive ramt økonomisk.

På den baggrund foreslår lodsejerne, at man udvider den eksisterende landskabsfredning fra 1965 til også at omfatte Skamlebæksletten og Bollinge Bakke. Det vil betyde, at der kan etableres en stiløsning, der dækker strækningen fra Esterhøj til Vejrhøj. Dette er ifølge lodsejerne en enkelt løsning, som kan gennemføres enkelt, problemfrit og hurtigt, da den i stor udstrækning er baseret på eksisterende veje og stier. Lodsejerne fremhævede overfor politikerne, at mange lodsejere af egen drift investeringer i naturpleje. En af lodsejerne, Hanne Hørdum, forklarer, at det forslåede stiforløb vil skåne landskabet.

- Kommunen havde først lavet et stiforløb, som var uhensigtsmæssigt, og noget er efterfølgende rettet ind. Men der er stadig nogle lodsejere, som vil blive stærkt berørt, blandt et sted, hvor stien går forbi en sø, hvor lodsejeren gennem 35 år har fodret en bestand af rådyr. Sti vil komme lige ned gennem det hele, og det vil kommunen ikke ændre på, siger Hanne Hørdum,

Hun mener ikke, at naturen i området har fået det dårligere, som hævdet i forslaget, og Hanne Hørdum understreger, at det handler om at finde en balance mellem på den ene side biodiversitet og naturfredning og på den anden side et stiforløb, som vil tiltrække mange mennesker.

- På Disbjerg kan man se, at græsset er slidt ned, og der ligger en masse affald. Sådan kan det gå, når der kommer mange mennesker i naturen. Det er også vores frygt, at det kan ske med kommunens forslag, siger Hanne Hørdum, som sammen med sin mand har en bestand af højlandskvæg.

- Vi har omkring 100 tønder land, som vil blive omfattet af en fredning. Hvis vi ikke må tilskudsfodre, må vi nedlægge vores bestand af kvæg, fortæller Hanne Hørdum, som forklarer, at tilskudsfodret er helt nødvendigt for kvæget om vinteren.

- Der er ikke føde til vores 30 kvæg om vinteren, siger Hanne Hørdum, som også fremhæver, at lodsejernes forslag er økonomisk gavnligt for kommunen.

- Kommunens og DNs forslag vil betyde, at der skal betales erstatninger, der skal etableres stiforløb, p-pladser og måske også faciliteter som toiletter og skraldespande. Alt dette skal også vedligeholdelse, men man kender ikke prisen, siger Hanne Hørdum.