Livsværk brændt ned: Det her vil restauratør nu lave

Odsherred - 24. november 2020 kl. 06:33 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

I dagene efter branden i Strandlyst gik ejer Ole Lind rundt i tankerne om at få den genopbygget og så komme i gang igen.

- Jeg dur' ikke til at sidde stille, så jeg ville godt i gang igen. Men da forsikringsselskabet fortalte mig, at jeg skulle vente halvandet år, før den nye restaurant kunne komme op at stå, og at jeg selv skulle komme med 2 millioner kroner brast den drøm, siger Ole Lind.

Nu er han i stedet i gang efter at lede efter et andet sted, og det behøver ikke nødvendigvis at være i Odsherred.

- Imens jeg ventede på politiets undersøgelser, havde jeg et job for en kammerat, der kører noget limousinekørsel i Næstved området, og så brugte jeg lidt af ventetiden til kigge mig omkring dernede, fortæller Ole Lind.

Han fik en pæn erstatning for det nedbrændte Strandlyst, og da grunden også er solgt, som Nordvestnyt fortalte mandag, har Ole Lind en del penge at starte op i en ny restaurant for.

- Jeg kunne selvfølgelig lave noget andet, men jeg kan mærke at jeg savner at have min egen restaurant - og jeg savner mine stamgæster fra Strandlyst, understreger Ole Lind.

Om det bliver Næstved eller et andet sted på Sjælland er han ikke sikker på endnu.

Der er dog en ting han er sikker på:

- Det bliver ikke København igen, det har jeg prøvet, siger han med et stort smil og tilføjer:

- Og det bliver heller ikke Nykøbing, jeg synes ikke det er et attraktivt sted at have en restaurant.

Nu skal han bruge de næste tre måneder til at rydde sine egne ting op fra brandtomten. Og så håber Ole Lind at folk vi l holde sig væk.

- Ti gange har jeg haft indbrud siden branden, siger Ole Lind, der ikke kan forstå at folk kan få sig selv til at stjæle fra en brandtomt.