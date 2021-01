Livsglæde helt uden aldersgrænser

Projekt »Del din passion« er ved at være et overstået kapitel. Projektet blev en realitet i 2017, hvor en gruppe aktive +60-årige mødtes med en god ide om at lade aktive ældre hjælpe sårbare unge videre i livet. De ældre skulle byde ind med livserfaring og de ting i livet, de brændte for. På den måde ville man gøre ældre borgere til en samfundsressource, hvor de socialt sårbare unge blev inviteret med i de ældres fællesskaber.