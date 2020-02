Livsglæde fra ældre-teater smitter på plejecentre

Den livs-gnistrende teaterforening Gamle Scene, der holder til på Odsherred Teater i Nykøbing Sjælland som led i projekt Kreativt Otium, havde i efteråret succes med »At lege er at leve«, hvor der måtte arrangeres ekstra forestilling - i de sidste par uger har de teater-glade ældre været på turné til kommunens plejecentre for at optræde med brudstykker og sange fra forestillingen.