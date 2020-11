Se billedserie Anja Elsing har nu valgt at tage sine heste hjem fra folden ved Flyndersøvej i Rørvig, efter at hegnet til foldene endnu er gang er blevet klippet over.

Livsfarligt hærværk: - Mennesker kunne være blevet slået ihjel

Odsherred - 04. november 2020 kl. 08:17 Af Helene Nielsen

Det var et trist syn, som tirsdag formiddag mødte stutteriejer Anja Elsing fra Rørvig, da hun skulle hente en hest på sine folde på Flyndersøvej ved Rørvig. Mere end 1000 meter stødhegn var klippet over eller væltet. Til alt held var hestene stadig på foldene, men det kunne let være gået galt.

- Jeg er ked af, at nogen kan gøre noget så dumt, men jeg var blevet mere ked af det, hvis mine heste var rendt ud i nat, og måske havde løbet ud foran en bil, hvor mennesker kunne være blevet slået ihjel. Det er jo nærmest indirekte mord, at klippe sådan et hegn over, siger Anja Elsing.

For 6 uger siden blev det samme hegn klippet over 18 steder. Dengang gik der 40 islandske heste på foldene.

- Hestene var meget stressede og bange, men gudskelov kom ingen til skade, og ingen løb ud. siger hun.

Hegnet blev repareret, og de fleste af hestene blev hentet hjem til »Skelgården« i Rørvig. 14 dage efter blev en hingst lukket ud ved foldene i samme område,

- Ham ledte vi efter i 10 timer, men heldigvis fandt vi ham uskadt ved Skansehage parkerings plads, siger hun.

Tirsdag var hegnet endnu en gang blevet klippet over 20 steder.

- De må have haft værktøj med hjemmefra. Hvis du klipper i det strømførende hegn med en almindelig tang, bliver du ristet, siger Anja Elsing, og kigger på den ødelagte hegnstråd.

Anja Elsing var forbi folden mandag, og her var hegnet i orden og hestene i ro på folden. Denne tirsdag morgen er hestene ikke glade. De er rendt gennem et mudret område på folden, hvor de aldrig plejer at gå.

- De er ikke løbet derover af fri vilje. fastslår Anja Elsing.

Hun har ingen ide om, hvem der har klippet hegnet over, eller hvorfor det er sket

. Sagen er anmeldt til politiet, og de sidste fire heste er nu hentet hjem fra folden. Politiet var tirsdag aften ude og besigtiget det ødelagte hegn. For seks år siden oplevede vi det flere gange i vores folde ved Rørvig, hvor 40 islændere blev lukket ud og måtte indfanges flere gange, siger Anja Elsing.