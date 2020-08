Livreddere passer på badegæster

På Gudmindrup Strand sidder har Andreas Piper Mårtensson og Lise Coermann Nygaard vagt. Selv om det er blæsevejr, er der enkelte i vandet, som trods alt er 18 grader varmt. Flere kitesurfere nyder det urolige vejr, og mange går tur på stranden. Vejudsigten siger, at fredag og lørdag præget af solskin, og så kommer der endnu flere mennesker på stranden.

Livredderne er begejstrede for Gudmindrup Strand.

- Det er en fremragende strand. Den er dejlig børnevenlig, og selv om vejret er blæsende, så er der rig mulighed for at opholde sig på stranden, så er der masser af liv, siger Andreas Piper Mårtensson og oplyser, at man skal mellem 100 og 150 meter ud, før vandet når en voksen mand til brystkassen.