Liv i Meny-bygningerne: Lokal virksomhed flytter ind

Odsherred - 14. oktober 2021 kl. 06:15 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Rygterne har svirret i Nykøbing by vedrørende fremtidsplanerne for de tidligere Meny-bygninger på Algade 70 i Nykøbing, siden der i december sidste år blev sat den eftertragtede "solgt"-mærkat på til salg-skiltet fra EDC Erhverv.

Bygningerne har stået tomme siden januar 2018, hvor Meny lukkede efter tre år på grund af svigtende omsætning.

Nordvestnyt erfarer, at det er Nd Ejendomsselskab Aps i Sorø, som har købt bygningerne, og at planen er, at leje lokalerne ud.

Den første lejer af lokaler er Rørvig Dessert, som efter en kortere periode i Anneberg Kulturpark, nu vælger at rykke dessertproduktionen til de tidligere supermarked-bygninger.

- Det er korrekt, at vi har lejet godt og vel en tredjedel af lokalerne til vores produktion. Vi har haft lidt problemer med at finde håndværkere, men ellers er vi klar til at flytte ind i løbet af kort tid, siger en af indehaverne af det familie-ejede Rørvig Dessert, Morten Weidemann til Nordvestnyt.

Rørvig Dessert håber der med tiden også vil kunne etableres en lille butik på stedet, hvor folk kan købe de hjemmelavede desserter, en kop kaffe og andre ting.

- Vi har været glade for at være i Anneberg. Det er meget smukt sted, men har også måtte erkende, at det kan være lidt bøvlet at bo i en fredet bygning, når man producerer fødevarer på det plan, som vi gør. Så vi ser frem til at komme i gang i de nye lokaler, siger Morten Weidemann.

Nordvestnyt har uden held forsøgt at få en kommentar fra de nye ejere af bygningen, ND Ejendomme.