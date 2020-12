Josefine Jacobsen i 6. c har skrevet en pris for at have skrevet en bog om fjordheste.

Litteraturpris: Hestepige skrev den bedste fagbog

Josefine Jacobsen i 6. c på Nykøbing skole blev en anelse mundlam, da der midt i jule-klippe-klistre-timen tirsdag formiddag dukkede en delegation fra Kultur- og Fritid i Odsherred Kommune op i klassen, for at fortælle hende, at hun har vundet førstepladsen for den bedste fagbog i Odsherred Litteratur- og Læsefestival 2020.