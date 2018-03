Det var i området omkring Stenstrup og Gudmindrup nær Højby de fleste af indbruddene blev begået af de to mænd, der torsdag fik deres straf med Retten I Holbæk. Foto: Freja Frederiksen

Litauiske tyve fik tre års fængsel og udvises for bestandigt

Odsherred - 23. marts 2018

Retten i Holbæk idømte torsdag to unge mænd, 21-årige Osvaldas Milius og 19-årige Lionius Klusaitis, fra Litauen tre års fængsel og udvisning af Danmark for en række indbrud, begået i slutningen af november sidste år. Herunder tyveri af fire våben med tilhørende ammunition fra et 50 kilo tungt våbenskab, og som blev opbevaret på det værelse på Stenstrupvej ved Højby, hvor politiet den 30. november anholdt dem. Og det var netop våbnene, der blev omdrejningspunktet for strafudmålingen.

Dommer Pernille Corfitzen og de to domsmænd var enige om at forkaste forklaringerne om, at de troede de havde fået fingrene i et pengeskab og at det derfor nærmest var et uheld, at de kom i besiddelse af rifler og geværer og ammunition.

- Retten finder, at de vidste at de stjal våben og vi har lagt til grund, at indbruddet blev begået af flere i forening, forklarede dommeren og tilsidesatte dermed også Ls benægtelse af at have været involveret i indbruddet.

Dommertrioen lagde tilligevægt på, at våbnene havde været i mændenes besiddelse i flere dage uden at skille sig af med dem og vurderede at formålet var at sælge dem.

- Vi tror ikke, at det var hensigten at arbejde i Danmark, men at begå kriminalitet, og det har vi også taget i betragtning. Så vi finder der var en nærliggende risiko at disse våben ville blive brugt til fare for andre, og der er derfor tale om særligt skærpende omstændigheder efter straffelovens §192a, fastslog Pernille Corfitzen.

De to mænd modtog dommen og forbliver varetægtsfængslet indtil Kriminalforsorgen beslutter hvornår afsoningen skal begynde, og om det skal foregå i dansk eller litauisk fængsel.