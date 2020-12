Byrådsmedlem Julie Jacobsen skal som DFs spidskandidat forsøge at forsvare Dansk Folkepartis tilstedeværelse i Odsherred Kommunes byråd til næste års kommunalvalg.

Listens eneste kvinde blev spidskandidat

Lokalformand i DF Odsherred, Kim Buurskov, gør dog opmærksom på, at der stadig er plads til flere på opstillingslisten.

Julie Jacobsen er overbevist om, at kandidatlisten giver DF stærke muligheder for at bevare sæde i byrådet.