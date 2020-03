Se billedserie Fotograf Erik Mikkelsen tog billedet af Lisbeth Westi på hendes første arbejdsdag 1. august 1972 og Preben Moth billedet fra i sidste uge.

Lisbeth var hele sit arbejdsliv i ét firma

Odsherred - 08. marts 2020 kl. 12:00 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke med rimelighed hævde, at bogholder Lisbeth Westi, VW Odsherred, render af pladsen i utide, for først efter mere end 47 år, tre chefer, tre regnskabssystemer og sin egen 65 års fødselsdag lige om lidt, mener hun, at det er tid til at gå på efterløn.

Hun kom i lære på kontoret 1. august 1972 med VW-forhandler Karl Arne Olsen som chef.

- Vi var dengang fem i administrationen og betjente et omstillingsanlæg til telefonerne. Det var som på en telefoncentral, hvor vi skulle sætte propper i til den medarbejder, som kunden skulle have fat i, og så var det morsomt at »ringe dem i ørerne«, når de havde fået forbindelse, griner Lisbeth Westi.

- Lisbeth er heldigvis faldet lidt til ro siden dengang, lyder det fra Finn Hansen, der blev hendes chef i 1989, hvor hun var blevet alene om hele administrationen.

De havde et tæt samarbejde i 27 år, hvor hun også varetog funktionen som hans sekretær, da han blev formand for Handelsstandsforeningen i Nykøbing Sj. og formand for Folkevogns- forhandlernes brancheforening i Danmark.

I 2016 fik hun ny chef i Per Kristensen, mens Finn Hansen stadig har sin gang i huset og hjælper i ny og næ.

- Vi har valgt ikke at ansætte en ny bogholder, men har i stedet for lagt opgaven udenfor huset. For faktisk har det jo været lidt risikofyldt, at Lisbeth var alene om den store opgave. Det er dog heldigvis gået godt, siger Per Kristensen.

At gå fra et travlt job til efterløn er en stor forandring for de fleste, men ifølge Finn Hansen klarer Lisbeth Westi også det.

- Lisbeth har om nogen været forandringsvillig under den astronomiske udvikling, som bilbranchen har været igennem i alle årene, siger han.

Der er ingen tvivl om, hvordan den nye fritid skal bruges.

Dels bliver der mere tid til at spille golf, men først og fremmest bliver der meget mere tid til de to børnebørn, den tre-årige Valdemar og den kun tre uger gamle Vega.

VW Odsherred holder reception for Lisbeth Westi fredag den 20. marts kl. 14.30 på Vinkelvej.