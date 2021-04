Lisa Østerø og Jesper Gamfeldt med den nye delikatess havtaskekølle med fyld af soltørrede tomater, rosmarin og hvidløg. Foto: Preben Moth

Lisa har fiske-jahatten på hos Rørvig Fisk

Odsherred - 18. april 2021 kl. 16:45 Af Preben Moth

- Det er dejligt at komme her, hvor maden virkelig betyder noget, og alle brænder for det de gør ned til mindste detalje.

Det siger Lisa Østerø, der netop er blevet ansat i i Rørvig Fisks fiskebutik, som hun tager vare på sammen med Jesper Gamfeldt.

Hun er oprindeligt udlært slagter og købte som 19-årig sin egen fiskebutik, som hun drev i fem år i Glostrup Centret. Siden har hun arbejdet som souschef og chef på en Q8-tankstation i 17 år, vendte derefter tilbage til sit fag med ansvar for slagter- og fiskeafdelingen i Kvickly i Roskilde og startede for fem år siden en fiskeafdeling op i Kvickly på Nørrebro Runddel.

- Min tidligere mand var udlært kok hos Søren Gericke og fik engang fem kokkehuer i Politiken, da det var topkarakteren, så mad og fisk ligger mig i blodet.

En af hendes opgaver er at finde på nye retterm og den første er havtaskekølle med fyld af soltørrede tomater, rosmarin og hvidløg. En anden er fyldte rødspætter med fars, asparges og rejer.

- Der er masser af andre gode fisk end dem som alle kender nemlig rødspætter, torsk og laks og det tager ikke længere tid at tilberede en lækker fisk end at bestille en pizza, mener Lisa Østerø, der også råder til at købe den fisk, der er i sæson, for så er fisk både billigt og godt.

Lisa Østerø bor privat i Roskilde, men kan også benytte familiens sommerhus ved Nykøbing.

- Det er dejligt at arbejde i et helt nyt område, jeg ikke kendte i forvejen, det bliver dejligt at lære det bedre at kende, slutter Lisa Østerø.