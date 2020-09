Knud Hansen var med til at stifte Lions Club Odsherred for 49 år siden. Nu søger foreningen flere medlemmer og frivillige. Foto: Torben Andersen

Lions søger flere hænder

- Man kan blive medlem eller blive frivillig. Hvis man ønsker at blive medlem, deltager man i to møder først, så man ved, hvad man går ind til, siger Knud Hansen, som var med til at stifte foreningen for 49 år siden.