Lions fyldte 50 år - delte 650.000 kr. ud

Lions Odsherred fejrede lørdag, at foreningen blev stiftet nøjagtig for 50 år siden.

- Det er vigtigt for os, at vi kan støtte lokalt, sagde Lions Odsherreds præsident Peer Kristjansen til de mange fremmødte gæster i Pakhuset.

Knud Hansen, tidligere el-installatør i Højby, var med til at stifte foreningen i 1971, og han fik ekstra varme klapsalver, da han blev hædret for sin utrættelige indsats for foreningen, som over de sidste 10 år har delt tre millioner kroner ud til lokale formål.

Distriktsguvernør i Lions Benny Hansen roste Lions Odsherred for at være udnævnt til en mønsterforening i Lions International.

Knud Hansen fortalte også kort om foreningens historie, og han fremhævede, at den internationale hjælp har stor praktisk betydning for mange mennesker i den tredje verden.

En lang række lokale foreninger fik overrakt donationer, eksempelvis fik Odsherred Børnefestival 50.000 kr., Odsherred Rideklub 40.000 kr. og Nykøbing Sj. Skytteforening 30.000 kr. Smilene var derfor store, da repræsentanter for foreningerne på skift gik på scenen for at takke for gaven og for at fortælle om, hvad donationerne skulle bruges til. 150.000 af de 650.000 kr. går til internationale projekter i den tredje verden.