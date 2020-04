Lions-blomster til 359 beboere

- I disse corona-tider og sikkert længe endnu, hvor besøg og daglig omgang på hjemmene er sat på stand by, må beboerne føle sig endnu mere alene og meget isoleret. Vi håber, at vi med tulipan-blomsterbuketter, som er rigtige forårsbebudere, samt lækker chokolade til foreløbig 359 personer, kan være med til at skabe lidt glæde og optimisme, siger Knud Hansen, som var med til at stifte Lions Odsherred i 1971.

Hjem, som fungerer godt

- Vi i Lions tænker ofte på, hvor fantastisk det er, at vi i vores land har en godt fungerende sundheds- og ældre omsorg. Plejehjemmene fungerer godt. Min egen mor og svigermor tilbragte deres sidste år på plejehjem i Højby, henholdsvis Ellingebjerg og Solvognen. Vi oplevede ved næsten daglige besøg altid venlighed og omsorg, og indtil vores familiemedlemmer blev for demente, udtrykte de også tilfredshed med at være der. Tiden kan dog forståeligt nok, selv om der laves mange arrangementer for at muntre dem op, godt være lang, så vi ved, at de fleste er meget glade for ind imellem at få besøg af gamle venner og familie, siger Knud Hansen, som roser personalet i begge plejecentre.