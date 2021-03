Lions Odsherred holdt forsigtigt lørdagsåbent

Odsherred er danmarksmestre i genbrug - i hvert fald er der mange af genbrugsbutikker, og de har ualmindelig god omsætning, ikke mindst i sommermånederne. Dog har de sidste 12 corona- måneder lagt en alvorlig dæmper på genbrugsmulighederne. Men det lysner så småt. Flere butikker lukker købelystne forbrugere ind i små grupper. Det gælder også Lions Odsherred, som i de sidste to lørdage har holdt åbent i foreningens store hal i Algade. Formanden, Peer Kristjansen, understreger, at man er meget påpasselig med, hvor mange der kommer ind ad gangen - nemlig højest 20.

- Man ringer og bestiller tid i forvejen. Vi skal jo passe på både vores kunder og os selv, så det er vigtigt, at vi følger retningslinjerne, siger Peer Kristjansen, som oplyser, at man fortsætter med tidsbestillingen, indtil forholdene er blevet normaliseret. Lions Odsherred vurderer situationen fra uge til uge, men man har i hvert fald åbent næste lørdag også. Man kan i sagens natur lige nu ikke omsætte så meget, som man plejer.

- Men der er også noget socialt i arbejdet. Vi trænger jo alle til at komme ud og snakke, og folk er meget glade for, at vi har åbnet igen, siger formanden.

Overskuddet på loppemarkedet gives blandt andet til lokale formål, og medlemmerne mødes normalt fysisk for at finde ud af, hvem der skal have et klækkeligt tilskud, men dette har de seneste måneders nedlukning også umuliggjort, så ansøgerne må væbne sig med tålmodighed.