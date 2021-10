Se billedserie Lions Odsherreds rejsegilde i 1976. Salget af to sommerhuse, som medlemmerne byggede, gav et stort overskud. Privatfoto

Lions Odsherred fylder snart 50 år

Odsherred - 03. oktober 2021

Knud Hansen, tidligere el-installatør i Højby, tog i 1971 initiativ til, at der blev oprettet en afdeling af Lions i Odsherred.

-I 1970 blev jeg kontaktet af nogle Lions-medlemmer fra Bagsværd, som havde sommerhus i Odsherred. De havde fået den idé, at der også skulle være en Lions Club i Nykøbing-området. Vi samles så nogle stykker i den følgende tid for at arbejde med sagen. Vi kunne i 1971 etablere foreningen med 29 medlemmer, og det foregik med maner på Dragsholm Slot, husker Knud Hansen, som i dag står for PR, men som gennem årene har haft et utal af tillidshverv i Lions - både i Danmark og internationalt.

Mange af de første medlemmer var selvstændige, ikke mindst håndværkere, men der var også lønmodtagere og landmænd, blandt dem. Den nye forening skulle i gang med at samle penge sammen. Og måden, man gjorde det på, var ved at bygge to sommerhuse, som efterfølgende blev solgt.

- Vi var alle først i 30'erne, og os, der var håndværkere, havde meget travlt der i begyndelsen i 1970'erne. Men vi havde en særlig gejst, så vi købte en stor grund på Gudmindrup Lyng, som vi delte i to. Vi byggede to sommerhuse selv, og dem tjente vi godt på. Sjakbajsen, tømrermester Frede Nielsen fra Højby, lavede en plan, og vi mødte op nogle aftener om ugen. Vi havde det rigtigt skægt. En advokat, Knud Peter Dam, arbejdede på taget, selv om vi var bange for, at han ville falde ned, og jeg selv ville prøve noget andet end at lave elektriker-arbejde, så jeg hjalp blandt andet til med tømrerarbejdet, siger Knud Hansen.

I de følgende årtier stod Lions Odsherred for blandt andet fester, halballer og hestemarkeder.

-Det gav da også nogle penge, men når vi delte penge ud, var de i størrelsesordenen 2.000-10.000 kr., vi kunne overskue. Men det var først, da vi fik den nuværende hal i Nykøbing, hvor vi holder loppetorv omkring 20 gange om året, at vi for alvor begyndte at tjene penge. Sommergæsterne ved, at vi ligger der, og vi har mange stamkunder, siger han.

Når man handler i loppetorvet, er det tilladt at prutte om prisen.

-Det er jo noget, som er med til at gøre det sjovt, siger Knud Hansen.

Igennem årene har Lions Odsherred delt adskillige millioner kroner ud til internationale og lokale projekter. Vig Bio fik for nogle år siden for eksempel 40.000 kr. til nye sæder. De to nye haller i Vig og Højby fik hver 100.000 kr. Der blev købt chokolade og blomster til alle beboerne på de lokale plejecentre i forbindelse med corona-nedlukningen. Hvert år indkøber man 100 julekurve, som uddeles i samarbejde med de lokale præster. Nr. Asmindrup Friskole fik 100.000 kr., så fysiklokalet igen kunne blive godkendt.

På verdensplan var Lions en klub for mænd i 1971. Og det gjaldt også for Lions Odsherred. Men i 1992 fik kvinder også adgang - dog ikke uden en vis modstand hos nogle af de mandlige medlemmer.

-Vi mistede også et medlem i vores klub. Han ville ikke være med, når der også skulle være damer med. Vi var en af de klubber, som først tog damer ind, og i dag er vi otte kvinder og 10 mænd i foreningen, siger Knud Hansen, som oplyser, at man meget gerne vil have flere medlemmer eller frivillige.

- Hvis man har den indstilling, at man gerne vil lave noget, så er man velkommen, understreger Knud Hansen.

Det er ikke mindst glæden ved at hjælpe nogle konkrete personer og projekter, som har drevet værket for Knud Hansen.

-Vi bruger ikke én krone af de indsamlede midler til administration. Vi betaler selv for mad og drikke til møder. Vi har et par personer ansat på vores landskontor, og de er betalt af vores kontingenter, forklarer Knud Hansen.

Lørdag den 9. oktober holdes der reception kl. 13-15 i Pakhuset i Nykøbing. Her deler Lions Odsherred over 500.000 kr. ud til omkring 25 forskellige ansøgere.